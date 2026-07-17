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Угрозу цунами объявили у берегов Мексики и Гватемалы после землетрясения - РИА Новости, 17.07.2026
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18:20 17.07.2026 (обновлено: 22:22 17.07.2026)

Угрозу цунами объявили у берегов Мексики и Гватемалы после землетрясения

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Гватемалы произошло землетрясение, магнитуда которого оценивается от 6,8 до 7,3.
  • После землетрясения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами у берегов Мексики и Гватемалы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Угроза цунами у берегов Мексики и Гватемалы объявлена после землетрясения в этом регионе, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Ранее национальный сейсмологический центр Мексики сообщил о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Гватемалы. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда может составлять 7,3.
Согласно публикации на сайте NOAA, угроза цунами объявлена в 17.55 мск.
Спустя несколько часов угроза была отменена.
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