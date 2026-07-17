Цивилева доложила о совершенствовании медобеспечения Вооруженных сил

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила на заседании коллеги ведомства в пятницу о совершенствовании медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, сокращении времени эвакуации раненых и повышении уровня первой помощи, сообщает Минобороны.

В настоящее время выстроена комплексная система медицинской помощи. Военнослужащий, получивший ранение на линии боевого соприкосновения, оперативно получает необходимую помощь, в том числе в течение так называемого "золотого часа" и далее в первые сутки. Первым доврачебную помощь оказывает фельдшер, который оснащен новой групповой аптечкой. Затем военнослужащий доставляется в передовую медицинскую группу, где получает врачебную специализированную помощь и оперативно направляется в медицинские отряды специального назначения или центральные госпитали.