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Цивилева доложила о совершенствовании медобеспечения Вооруженных сил - РИА Новости, 17.07.2026
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17:21 17.07.2026
Цивилева доложила о совершенствовании медобеспечения Вооруженных сил

Цивилева доложила о совершенствовании медобеспечения Вооруженных сил России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Анна Цивилева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила о совершенствовании медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ.
  • Одной из ключевых задач является сокращение времени эвакуации раненых в военные госпитали и повышение уровня оказания первой помощи на линии боевого соприкосновения.
  • Достичь улучшения удалось благодаря обеспечению медицинских подразделений современными средствами для эвакуации и слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с другими подразделениями.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила на заседании коллеги ведомства в пятницу о совершенствовании медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, сокращении времени эвакуации раненых и повышении уровня первой помощи, сообщает Минобороны.
"В своем докладе замминистра обороны РФ отметила, что одной из ключевых задач, поставленных в ходе заседания коллегии ведомства в декабре 2025 года, является сокращение времени эвакуации раненных в военные госпитали, а также повышение уровня оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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В настоящее время выстроена комплексная система медицинской помощи. Военнослужащий, получивший ранение на линии боевого соприкосновения, оперативно получает необходимую помощь, в том числе в течение так называемого "золотого часа" и далее в первые сутки. Первым доврачебную помощь оказывает фельдшер, который оснащен новой групповой аптечкой. Затем военнослужащий доставляется в передовую медицинскую группу, где получает врачебную специализированную помощь и оперативно направляется в медицинские отряды специального назначения или центральные госпитали.
"Это удалось достичь благодаря своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненных с улучшенными антидроновыми характеристиками, поставке в войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭБ, связи и бесплотных систем", - подчеркнула Цивилева.
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