ЦИК заверил списки кандидатов Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам от Партии прямой демократии.
- Элла Памфилова сообщила, что решение о заверении списков кандидатов было принято единогласно.
- Партия прямой демократии 3 июля провела предвыборный съезд, на котором был утвержден федеральный список кандидатов из 40 региональных групп, от формирования общефедеральной части списка партия отказалась.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам Партии прямой демократии, решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены ЦИК России в пятницу приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва, выдвинутого Партией прямой демократии, а также о заверении списка кандидатов, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам.
"Принято единогласно", - сказала на заседании председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.
Центральная избирательная комиссия России 11 июля приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а 13 июля известила партию о выявленных в документах недостатках.
Партия прямой демократии 3 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва из 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части списка партия отказалась.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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