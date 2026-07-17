ЦИК заверил списки кандидатов Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам от Партии прямой демократии.

Элла Памфилова сообщила, что решение о заверении списков кандидатов было принято единогласно.

Партия прямой демократии 3 июля провела предвыборный съезд, на котором был утвержден федеральный список кандидатов из 40 региональных групп, от формирования общефедеральной части списка партия отказалась.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам Партии прямой демократии, решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены ЦИК России в пятницу приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва, выдвинутого Партией прямой демократии, а также о заверении списка кандидатов, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам.

"Принято единогласно", - сказала на заседании председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.

Центральная избирательная комиссия России 11 июля приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а 13 июля известила партию о выявленных в документах недостатках.

Партия прямой демократии 3 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва из 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части списка партия отказалась.