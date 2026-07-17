В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Губернатор Дмитрий Миляев призвал жителей региона сохранять спокойствие.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.
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