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Тренер спасателей рассказал, как вести себя при встрече с медведем - РИА Новости, 17.07.2026
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20:39 17.07.2026 (обновлено: 20:40 17.07.2026)
Тренер спасателей рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Тишков: при встрече с медведем нельзя смотреть ему в глаза и отворачиваться

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бурый медведь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При встрече с медведем следует поднять руки, спокойно говорить с ним ровным голосом и медленно отходить боком, предупредил тренер спасателей Михаил Тишков.
  • Он добавил, что не стоит смотреть зверю прямо в глаза.
  • Если медведь не заметил человека, нужно тихо отступать назад, не поворачиваясь спиной, без резких движений, и уходить той же дорогой, какой пришли.
  • При явной агрессии бурого медведя следует притвориться мертвым, а при хищническом нападении — защищаться всеми силами.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При встрече с медведем нельзя смотреть ему в глаза и отворачиваться, лучше поднять руки, спокойно с ним говорить и медленно отходить боком, предупредил тренер спасателей Михаил Тишков.
"Если медведь вас заметил, обозначьте себя человеком: спокойно, но твердо говорите с ним ровным голосом, поднимите руки, чтобы казаться крупнее. Не смотрите прямо в глаза в упор - это воспринимается как вызов, но и не отворачивайтесь полностью. Медленно отходите боком, сохраняя зверя в поле зрения", - сказал Тишков информационному порталу РИАМО.
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По словам спасателя, если медведь не заметил человека, следует тихо отступать назад, не поворачиваясь спиной, без резких движений, и уходить той же дорогой, какой пришли.
При этом нельзя приближаться к медвежатам - рядом почти наверняка мать, и это самая опасная ситуация, добавил Тишков. Если зверь встал на задние лапы, чаще всего он не нападает, а принюхивается - в таком случае стоит бросить на землю рюкзак или другой предмет, чтобы отвлечь внимание, и продолжать отступать, отметил специалист. Бежать при встрече с медведем нельзя - это включает у него охотничий инстинкт, подчеркнул Тишков.
"При явной агрессии тактика зависит от вида. Если бурый медведь идет в атаку и контакта не избежать, притворитесь мертвым: лягте на живот, закройте шею руками, прикройте голову, ноги расставьте, чтобы вас не перевернули. Замрите и терпите. Когда зверь потеряет интерес, он уйдет", - пояснил спасатель.
При хищническом нападении, например если медведь заходит в палатку ночью, нужно защищаться всеми силами: бить в нос и глаза, кричать, использовать любые предметы, отметил Тишков.
В походе стоит шуметь на маршруте, разговаривать, вешать колокольчик - медведь избегает встречи с человеком, пояснил спасатель. Он посоветовал хранить еду герметично и вдали от палатки, не оставлять пищевых отходов, иметь при себе перцовый баллончик и уметь им пользоваться.
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