Тренер спасателей рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Краткий пересказ от РИА ИИ При встрече с медведем следует поднять руки, спокойно говорить с ним ровным голосом и медленно отходить боком, предупредил тренер спасателей Михаил Тишков.

Он добавил, что не стоит смотреть зверю прямо в глаза.

Если медведь не заметил человека, нужно тихо отступать назад, не поворачиваясь спиной, без резких движений, и уходить той же дорогой, какой пришли.

При явной агрессии бурого медведя следует притвориться мертвым, а при хищническом нападении — защищаться всеми силами.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При встрече с медведем нельзя смотреть ему в глаза и отворачиваться, лучше поднять руки, спокойно с ним говорить и медленно отходить боком, предупредил тренер спасателей Михаил Тишков.

"Если медведь вас заметил, обозначьте себя человеком: спокойно, но твердо говорите с ним ровным голосом, поднимите руки, чтобы казаться крупнее. Не смотрите прямо в глаза в упор - это воспринимается как вызов, но и не отворачивайтесь полностью. Медленно отходите боком, сохраняя зверя в поле зрения", - сказал Тишков информационному порталу РИАМО

По словам спасателя, если медведь не заметил человека, следует тихо отступать назад, не поворачиваясь спиной, без резких движений, и уходить той же дорогой, какой пришли.

При этом нельзя приближаться к медвежатам - рядом почти наверняка мать, и это самая опасная ситуация, добавил Тишков. Если зверь встал на задние лапы, чаще всего он не нападает, а принюхивается - в таком случае стоит бросить на землю рюкзак или другой предмет, чтобы отвлечь внимание, и продолжать отступать, отметил специалист. Бежать при встрече с медведем нельзя - это включает у него охотничий инстинкт, подчеркнул Тишков.

"При явной агрессии тактика зависит от вида. Если бурый медведь идет в атаку и контакта не избежать, притворитесь мертвым: лягте на живот, закройте шею руками, прикройте голову, ноги расставьте, чтобы вас не перевернули. Замрите и терпите. Когда зверь потеряет интерес, он уйдет", - пояснил спасатель.

При хищническом нападении, например если медведь заходит в палатку ночью, нужно защищаться всеми силами: бить в нос и глаза, кричать, использовать любые предметы, отметил Тишков.