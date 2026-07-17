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Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады - РИА Новости, 17.07.2026
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22:50 17.07.2026
Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады

Трамп потребовал добавить сумму убытков США от пожаров к пошлинам против Канады

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам со стороны Оттавы.
  • По его мнению, лесные пожары в Канаде — это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится США в миллиарды долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам со стороны Оттавы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, нынешняя ситуация стала следствием ненадлежащего управления лесами и отсутствия систематической уборки лесного мусора в Канаде.
Дым от лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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