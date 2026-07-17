Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам со стороны Оттавы.
- По его мнению, лесные пожары в Канаде — это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится США в миллиарды долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам со стороны Оттавы, заявил президент США Дональд Трамп.
По мнению американского лидера, нынешняя ситуация стала следствием ненадлежащего управления лесами и отсутствия систематической уборки лесного мусора в Канаде.