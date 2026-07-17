Трамп обвинил Канаду в халатности из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп обвинил власти Канады в халатности, которая приводит к пожарам и миллиардным потерям для Америки.
- Смог от лесных пожаров в Канаде достиг крупных городов США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.
- В Канаде зафиксировано 897 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки.
Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города, передавали корреспонденты РИА Новости.
"Канада отказывается заниматься элементарным управлением лесами и удалением лесного мусора, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату. Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов", – написал он в Truth Social.
По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране сейчас зафиксировано 897 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые, а еще 531 находится под наблюдением. Всего с начала года в Канаде произошли почти 3,5 тысячи лесных пожаров, а площадь выгоревшей территории достигла 2,8 миллиона гектаров.