Трамп обвинил Канаду в халатности из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп обвинил власти Канады в халатности, которая приводит к пожарам и миллиардным потерям для Америки.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг крупных городов США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.

В Канаде зафиксировано 897 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города, передавали корреспонденты РИА Новости.

"Канада отказывается заниматься элементарным управлением лесами и удалением лесного мусора, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату. Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов", – написал он в Truth Social.