Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп лично попросил Дарлин Грэм Нордон принять участие в специальных республиканских праймериз 11 августа.

Трамп пообещал Дарлин Грэм Нордон свою полную поддержку.

По мнению Трампа, никто лучше Дарлин не сможет почтить наследие ее брата Линдси*.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе встречи в Овальном кабинете лично попросил Дарлин Грэм Нордон, сестру скоропостижно скончавшегося сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), принять участие в специальных республиканских праймериз 11 августа и пообещал ей свою полную поддержку.

"Во благо нашей страны я попросил Дарлин принять участие в выборах в cенат США в рамках специальных республиканских праймериз во вторник, 11 августа 2026 года. Я надеюсь, что Дарлин сделает это, поскольку никто лучше нее не сможет почтить наследие ее любимого брата Линдси*", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Дарлин, которая выросла в абсолютно невероятной семье, всю свою жизнь была победителем и, если она согласится, получит мое полное и тотальное одобрение на специальных выборах в сенат США в Южной Каролине", - добавил Трамп.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор* выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.

Покойный Грэм* незадолго до кончины успел выиграть внутрипартийные праймериз к ноябрьским выборам в cенат, где его срок полномочий истекал в январе 2027 года. Если его сестра согласится принять участие и победит на этих внутрипартийных выборах в Южной Каролине, она сможет стать официальным кандидатом от партии на промежуточных выборах и в случае своей победы в ноябре останется в cенате на полноценный шестилетний срок.