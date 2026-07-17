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Трамп попросил сестру Грэма* принять участие в праймериз 11 августа - РИА Новости, 17.07.2026
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22:42 17.07.2026
Трамп попросил сестру Грэма* принять участие в праймериз 11 августа

Трамп попросил сестру Линдси Грэма принять участие в праймериз 11 августа

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп лично попросил Дарлин Грэм Нордон принять участие в специальных республиканских праймериз 11 августа.
  • Трамп пообещал Дарлин Грэм Нордон свою полную поддержку.
  • По мнению Трампа, никто лучше Дарлин не сможет почтить наследие ее брата Линдси*.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе встречи в Овальном кабинете лично попросил Дарлин Грэм Нордон, сестру скоропостижно скончавшегося сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), принять участие в специальных республиканских праймериз 11 августа и пообещал ей свою полную поддержку.
"Во благо нашей страны я попросил Дарлин принять участие в выборах в cенат США в рамках специальных республиканских праймериз во вторник, 11 августа 2026 года. Я надеюсь, что Дарлин сделает это, поскольку никто лучше нее не сможет почтить наследие ее любимого брата Линдси*", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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"Дарлин, которая выросла в абсолютно невероятной семье, всю свою жизнь была победителем и, если она согласится, получит мое полное и тотальное одобрение на специальных выборах в сенат США в Южной Каролине", - добавил Трамп.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор* выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
Покойный Грэм* незадолго до кончины успел выиграть внутрипартийные праймериз к ноябрьским выборам в cенат, где его срок полномочий истекал в январе 2027 года. Если его сестра согласится принять участие и победит на этих внутрипартийных выборах в Южной Каролине, она сможет стать официальным кандидатом от партии на промежуточных выборах и в случае своей победы в ноябре останется в cенате на полноценный шестилетний срок.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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