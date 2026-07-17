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Глава МВБ США проведет брифинг по безопасности выборов, заявил Трамп - РИА Новости, 17.07.2026
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05:47 17.07.2026
Глава МВБ США проведет брифинг по безопасности выборов, заявил Трамп

Трамп анонсировал брифинг главы МВБ по уязвимости избирательной системы США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин проведет брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.
  • Трамп назвал состояние электронных избирательных систем в многих штатах плохим и подчеркнул намерение исправить ситуацию.
  • Выборы в США пройдут 3 ноября, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса, а также пройдут выборы в законодательные органы многих штатов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйн Маллин проведет в пятницу брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.
"Завтра министр внутренней безопасности проведет брифинг, на котором расскажет о недавней работе его ведомства по поводу уязвимости наших электронных избирательных систем", - сказал Трамп в обращении к нации.
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Эти системы он назвал плохими и отметил, что сейчас федеральные власти информируют губернаторов и членов конгресса США о возможных проблемах в их штатах.
"Они в таком плохом состоянии в очень многих штатах. И мы намерены исправить это", - подчеркнул американский лидер.
Предстоящие выборы Трамп охарактеризовал как очень важные и заверил в готовности правительства сотрудничать с властями на местах, чтобы помочь им в устранении имеющихся проблем до начала голосования.
Выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.
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