Глава МВБ США проведет брифинг по безопасности выборов, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин проведет брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.
- Трамп назвал состояние электронных избирательных систем в многих штатах плохим и подчеркнул намерение исправить ситуацию.
- Выборы в США пройдут 3 ноября, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса, а также пройдут выборы в законодательные органы многих штатов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйн Маллин проведет в пятницу брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.
"Завтра министр внутренней безопасности проведет брифинг, на котором расскажет о недавней работе его ведомства по поводу уязвимости наших электронных избирательных систем", - сказал Трамп в обращении к нации.
Эти системы он назвал плохими и отметил, что сейчас федеральные власти информируют губернаторов и членов конгресса США о возможных проблемах в их штатах.
"Они в таком плохом состоянии в очень многих штатах. И мы намерены исправить это", - подчеркнул американский лидер.
Предстоящие выборы Трамп охарактеризовал как очень важные и заверил в готовности правительства сотрудничать с властями на местах, чтобы помочь им в устранении имеющихся проблем до начала голосования.
Выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.