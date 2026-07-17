Глава МВБ США проведет брифинг по безопасности выборов, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин проведет брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.

Трамп назвал состояние электронных избирательных систем в многих штатах плохим и подчеркнул намерение исправить ситуацию.

Выборы в США пройдут 3 ноября, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса, а также пройдут выборы в законодательные органы многих штатов.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйн Маллин проведет в пятницу брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.

"Завтра министр внутренней безопасности проведет брифинг, на котором расскажет о недавней работе его ведомства по поводу уязвимости наших электронных избирательных систем", - сказал Трамп в обращении к нации.

Эти системы он назвал плохими и отметил, что сейчас федеральные власти информируют губернаторов и членов конгресса США о возможных проблемах в их штатах.

"Они в таком плохом состоянии в очень многих штатах. И мы намерены исправить это", - подчеркнул американский лидер.

Предстоящие выборы Трамп охарактеризовал как очень важные и заверил в готовности правительства сотрудничать с властями на местах, чтобы помочь им в устранении имеющихся проблем до начала голосования.