Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году.

Трамп обвинил сотрудников американских спецслужб в том, что они намеренно скрывали от Белого дома сведения о действиях Китая.

По словам Трампа, еще в середине 2018 года Китай якобы пытался повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а в середине 2019 года — подорвать доверие американцев к президенту.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.

"Они ( Китай - ред.) невероятно противились этому, они просто этого не хотели. Они боролись из последних сил, чтобы этого не допустить, чтобы Дональд Трамп победил - и правильно делали", - сказал Трамп в своем обращении к нации.

"Однако те, кто должен был бить тревогу, вместо этого держали информацию в тайне и скрывали ее. Они не раскрыли ее ни мне как президенту, ни кому-либо еще, и, насколько нам известно, они не проинформировали конгресс", - добавил он.

Трамп также заявил, что еще в середине 2018 года Китай якобы пытался повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Кроме того, по его словам, в середине 2019 года стратегия Пекина якобы была направлена на то, чтобы подорвать доверие американцев к нему.