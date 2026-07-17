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Трамп утверждает, что Китай пытался помешать его победе на выборах - РИА Новости, 17.07.2026
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05:16 17.07.2026 (обновлено: 10:00 17.07.2026)
Трамп утверждает, что Китай пытался помешать его победе на выборах

Трамп обвинил Китай в попытке помешать его переизбранию в 2020 году

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году.
  • Трамп обвинил сотрудников американских спецслужб в том, что они намеренно скрывали от Белого дома сведения о действиях Китая.
  • По словам Трампа, еще в середине 2018 года Китай якобы пытался повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а в середине 2019 года — подорвать доверие американцев к президенту.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
"Они (Китай - ред.) невероятно противились этому, они просто этого не хотели. Они боролись из последних сил, чтобы этого не допустить, чтобы Дональд Трамп победил - и правильно делали", - сказал Трамп в своем обращении к нации.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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"Однако те, кто должен был бить тревогу, вместо этого держали информацию в тайне и скрывали ее. Они не раскрыли ее ни мне как президенту, ни кому-либо еще, и, насколько нам известно, они не проинформировали конгресс", - добавил он.
Трамп также заявил, что еще в середине 2018 года Китай якобы пытался повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Кроме того, по его словам, в середине 2019 года стратегия Пекина якобы была направлена на то, чтобы подорвать доверие американцев к нему.
"Они просто хотели выставить все так, будто ваш президент не так уж хорош - хотя на самом деле ваш президент проделал отличную работу, - и они сделали все возможное, чтобы добиться именно этого", - добавил Трамп.
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