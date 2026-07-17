Власти США выявили 280 тысяч неграждан в списках избирателей, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские власти выявили около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах.
- Дональд Трамп заявил, что реальное число нарушителей значительно выше, так как демократические штаты отказываются предоставлять списки избирателей.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Американские власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, заявил президент США Дональд Трамп.
"Было выявлено около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах", – сказал он в ходе обращения к нации.
Трамп отметил, что так как демократические штаты отказываются предоставлять списки избирателей, реальное число таких нарушителей на самом деле значительно выше.