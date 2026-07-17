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Власти США выявили 280 тысяч неграждан в списках избирателей, заявил Трамп - РИА Новости, 17.07.2026
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04:59 17.07.2026
Власти США выявили 280 тысяч неграждан в списках избирателей, заявил Трамп

Трамп: в избирательные списки были внесены около 280 тысяч неграждан

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти выявили около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах.
  • Дональд Трамп заявил, что реальное число нарушителей значительно выше, так как демократические штаты отказываются предоставлять списки избирателей.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Американские власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, заявил президент США Дональд Трамп.
"Было выявлено около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах", – сказал он в ходе обращения к нации.
Трамп отметил, что так как демократические штаты отказываются предоставлять списки избирателей, реальное число таких нарушителей на самом деле значительно выше.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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