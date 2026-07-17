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Трамп заявил об ущербе США от иностранного вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.07.2026
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04:56 17.07.2026
Трамп заявил об ущербе США от иностранного вмешательства в выборы

Трамп: США понесли огромный ущерб из-за иностранного вмешательства в выборы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.
  • Трамп призвал американцев сплотиться для обеспечения безопасности и честности избирательной системы.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.
"Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно", - заявил Трамп в обращении к нации.
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Он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться, и призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.
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"Каждый американец, будь то республиканец, демократ, независимый избиратель или кто-то еще, должен согласиться с тем, что мы заслуживаем самую безопасную и честную избирательную систему в мире", - добавил Трамп.
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