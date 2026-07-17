Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР в 2020 году получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена.
- По словам Трампа, эти данные были скрыты недобросовестными чиновниками.
- Трамп отметил, что десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ о вмешательстве Китая в выборы намеренно скрывали от Белого дома.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".
Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.
"В одном из электронных писем сотрудников разведки признавалось, что они намеренно корректировали ежедневный президентский брифинг, чтобы скрыть информацию о действиях Китая, связанных с выборами", - заявил Трамп.