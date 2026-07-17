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Трамп заявил о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени для Байдена - РИА Новости, 17.07.2026
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04:47 17.07.2026 (обновлено: 09:59 17.07.2026)
Трамп заявил о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

Трамп: Китай в 2020 году пытался изготовить фальшивые бюллетени в пользу Байдена

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР в 2020 году получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена.
  • По словам Трампа, эти данные были скрыты недобросовестными чиновниками.
  • Трамп отметил, что десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ о вмешательстве Китая в выборы намеренно скрывали от Белого дома.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".
"Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена", - сказал Трамп в обращении к нации.
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Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.
"В одном из электронных писем сотрудников разведки признавалось, что они намеренно корректировали ежедневный президентский брифинг, чтобы скрыть информацию о действиях Китая, связанных с выборами", - заявил Трамп.
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В миреКитайСШАДональд ТрампДжо БайденФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Агентство национальной безопасности США
 
 
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