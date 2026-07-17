Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026

© REUTERS / SAUL LOEB Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР в 2020 году получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена.

По словам Трампа, эти данные были скрыты недобросовестными чиновниками.

Трамп отметил, что десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ о вмешательстве Китая в выборы намеренно скрывали от Белого дома.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".

"Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена", - сказал Трамп в обращении к нации.

Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.