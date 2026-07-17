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Трамп заявил о попытках скрыть масштабы вмешательства Китая в выборы - РИА Новости, 17.07.2026
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04:39 17.07.2026
Трамп заявил о попытках скрыть масштабы вмешательства Китая в выборы

Трамп: глубинное государство пыталось скрыть масштабы вмешательства в выборы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп заявил, что представители «глубинного государства» в США активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы.
  • По словам Трампа, сотрудники разведывательных ведомств скрывали информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы от президента и американского народа.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Представители "глубинного государства" в США активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Представители "глубинного государства" - очень, очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа", - сказал он в ходе обращения к нации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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