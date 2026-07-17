Трамп заявил о попытках скрыть масштабы вмешательства Китая в выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Дональд Трамп заявил, что представители «глубинного государства» в США активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы.
- По словам Трампа, сотрудники разведывательных ведомств скрывали информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы от президента и американского народа.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Представители "глубинного государства" в США активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Представители "глубинного государства" - очень, очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа", - сказал он в ходе обращения к нации.