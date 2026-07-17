Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов.
- По словам Трампа, машины для голосования и системы подсчета голосов уязвимы и легко поддаются взлому, и чиновники знали об этом.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
"На протяжении многих лет американцам нагло лгали о безопасности нашей избирательной инфраструктуры, включая электронные машины для голосования и системы подсчета голосов. Лгали практически все. Они уязвимы и легко поддаются взлому. И люди в нашем правительстве знали об этом", - сказал Трамп в ходе обращения к нации.