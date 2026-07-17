Трамп попросил власти США расследовать компрометацию выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать компрометацию выборов в США.
- Причастных к сокрытию информации о выборах предложено уволить и, при наличии оснований, предъявить им уголовные обвинения.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что просит американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в США.
"Сегодня я поручаю управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему эта критически важная информация (о выборах в стране - ред.) была скрыта, уволить причастных к ее сокрытию и, при наличии на то оснований, предъявить им уголовные обвинения", - сказал Трамп в ходе обращения к стране.