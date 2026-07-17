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Трамп попросил власти США расследовать компрометацию выборов - РИА Новости, 17.07.2026
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04:31 17.07.2026 (обновлено: 05:34 17.07.2026)
Трамп попросил власти США расследовать компрометацию выборов

Трамп попросит американские власти расследовать компрометацию выборов в США

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать компрометацию выборов в США.
  • Причастных к сокрытию информации о выборах предложено уволить и, при наличии оснований, предъявить им уголовные обвинения.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что просит американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в США.
"Сегодня я поручаю управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему эта критически важная информация (о выборах в стране - ред.) была скрыта, уволить причастных к ее сокрытию и, при наличии на то оснований, предъявить им уголовные обвинения", - сказал Трамп в ходе обращения к стране.
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