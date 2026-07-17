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Трамп уверен, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном - РИА Новости, 17.07.2026
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04:13 17.07.2026 (обновлено: 09:59 17.07.2026)
Трамп уверен, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном

Трамп в обращении к американцам заявил о скорой победе над Ираном

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скорой победе в конфликте с Ираном.
  • После подписания меморандума о завершении конфликта американские военные провели атаки на Иран, что привело к ответным ударам со стороны Ирана и отмене прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном.
"Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов", - сказал Трамп во время обращения к стране.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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