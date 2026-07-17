Трамп уверен, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.