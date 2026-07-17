Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп начал выступление перед американскими гражданами из Восточной комнаты Белого дома.
- Обращение посвящено защите выборов в Штатах, также будут затронуты ситуация вокруг Ирана и положение дел в экономике.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое запланированное выступление перед американскими гражданами.
Трамп обращается к жителям Соединенных Штатов из Восточной комнаты Белого дома.
Как сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обращение будет посвящено защите выборов в Штатах, однако американский лидер также затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в экономике.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.