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Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Теннис
 
19:21 17.07.2026
Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах

Россиянка Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла чешку Терезу Валентову в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла чешку Терезу Валентову в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Корнеевой, которая занимает 90-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Валентова является 49-й ракеткой мира и имеет седьмой номер посева на турнире. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Соперницей Корнеевой в полуфинале станет победительница матча между американкой Алисией Паркс и четвертой сеяной представительницей Греции Марией Саккари.
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ТеннисМария СаккариАлина КорнееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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