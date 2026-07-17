Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла чешку Терезу Валентову в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Афинах.
- Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла чешку Терезу Валентову в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Корнеевой, которая занимает 90-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Валентова является 49-й ракеткой мира и имеет седьмой номер посева на турнире. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Соперницей Корнеевой в полуфинале станет победительница матча между американкой Алисией Паркс и четвертой сеяной представительницей Греции Марией Саккари.
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