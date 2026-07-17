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Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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12:42 17.07.2026
Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения, пишут СМИ

Telegraph: более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за проблем с лишним весом, что негативно сказывается на экономике страны.
  • Исследователи Йоркского университета выявили, что 4% британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса.
  • Правительство Великобритании объявило о начале пилотных программ, в рамках которых безработным из-за ожирения будут делать прививки для похудения, чтобы они могли вернуться на работу.
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Более 600 тысяч британцев не могут работать именно из-за проблем с лишним весом, что оказывает значительный негативный эффект на экономику страны, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.
"Более 600 тысяч человек в Великобритании имеют избыточный вес, из-за чего они не могут работать", - пишет Telegraph.
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Как пишет газета, исследователи из Йоркского университета проанализировали параметры более 284 тысяч добровольцев из крупнейшей британской биомедицинской базы данных UK Biobank.
Исследователи выявили, что 4% британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса. При этом по официальной статистике, которую приводит газета, суммарно 15 миллионов человек в Великобритании страдают от ожирения.
Также исследователи отметили, что уровень безработицы из-за проблем с лишним весом выше среди мужчин, чем женщин в Великобритании, пишет газета.
Согласно исследованию, экономика Великобритании может понести "дополнительные потери" из-за количества людей, страдающих от ожирения. Они в два раза чаще берут больничные, чем работники с нормальным весом, говорится в публикации.
Правительство Великобритании объявило о начале пилотных программ, в рамках которых безработным из-за ожирения будут делать прививки для похудения, чтобы они могли вернуться на работу.
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