Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за проблем с лишним весом, что негативно сказывается на экономике страны.

Исследователи Йоркского университета выявили, что 4% британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса.

Правительство Великобритании объявило о начале пилотных программ, в рамках которых безработным из-за ожирения будут делать прививки для похудения, чтобы они могли вернуться на работу.

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Более 600 тысяч британцев не могут работать именно из-за проблем с лишним весом, что оказывает значительный негативный эффект на экономику страны, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.

"Более 600 тысяч человек в Великобритании имеют избыточный вес, из-за чего они не могут работать", - пишет Telegraph

Как пишет газета, исследователи из Йоркского университета проанализировали параметры более 284 тысяч добровольцев из крупнейшей британской биомедицинской базы данных UK Biobank.

Исследователи выявили, что 4% британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса. При этом по официальной статистике, которую приводит газета, суммарно 15 миллионов человек в Великобритании страдают от ожирения.

Также исследователи отметили, что уровень безработицы из-за проблем с лишним весом выше среди мужчин, чем женщин в Великобритании, пишет газета.

Согласно исследованию, экономика Великобритании может понести "дополнительные потери" из-за количества людей, страдающих от ожирения. Они в два раза чаще берут больничные, чем работники с нормальным весом, говорится в публикации.