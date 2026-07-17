Свыше 3,4 тысячи тонн текстиля собрали в Подмосковье за полгода

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 3,4 тысячи тонн текстиля собрали в Подмосковье за первое полугодие, в регионе развивается экономика замкнутого цикла и культура вторичного потребления ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за первое полугодие количество баков выросло с 4,175 тысячи до 4,239 тысячи единиц. Объем собранного текстиля за этот период составил порядка 3,407 тысячи тонны — 1,362 тысячи тонны в первом квартале и 2,4 тысячи тонны во втором.

Каждая сданная вещь получает вторую жизнь: после сортировки одежда в хорошем состоянии отправляется в благотворительные фонды, а изношенный текстиль перерабатывают и превращают в материалы для производства.

Например, его используют для наполнителей подушек и одеял, утеплителей для одежды и обуви, строительных изоляционных панелей, геотекстиля для дорожных работ, технических тканей, новых полотен для одежды.