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Свыше 3,4 тысячи тонн текстиля собрали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 17.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:25 17.07.2026
Свыше 3,4 тысячи тонн текстиля собрали в Подмосковье за полгода

В Подмосковье собрали более 3,4 тысячи тонн текстиля за шесть месяцев

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкХлопчатобумажная ткань
Хлопчатобумажная ткань - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Борис Приходько
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 3,4 тысячи тонн текстиля собрали в Подмосковье за первое полугодие, в регионе развивается экономика замкнутого цикла и культура вторичного потребления ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, за первое полугодие количество баков выросло с 4,175 тысячи до 4,239 тысячи единиц. Объем собранного текстиля за этот период составил порядка 3,407 тысячи тонны — 1,362 тысячи тонны в первом квартале и 2,4 тысячи тонны во втором.
Каждая сданная вещь получает вторую жизнь: после сортировки одежда в хорошем состоянии отправляется в благотворительные фонды, а изношенный текстиль перерабатывают и превращают в материалы для производства.
Например, его используют для наполнителей подушек и одеял, утеплителей для одежды и обуви, строительных изоляционных панелей, геотекстиля для дорожных работ, технических тканей, новых полотен для одежды.
Главная цель установки емкостей — повысить процент повторного использования вещей в качестве вторичного сырья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Текстиль
 
 
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