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В России отменили тарифную квоту на вывоз риса-сырца - РИА Новости, 17.07.2026
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18:14 17.07.2026 (обновлено: 18:36 17.07.2026)
В России отменили тарифную квоту на вывоз риса-сырца

Правительство России отменило тарифную квоту на вывоз риса-сырца

© Фото : Правительство РоссииДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отменяет тарифную квоту на вывоз риса-сырца.
  • Министерство промышленности и торговли прекратит выдачу разовых лицензий на экспорт риса-сырца в государства, не входящие в Евразийский экономический союз.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия отменяет тарифную квоту на вывоз риса-сырца, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство РФ постановляет: министерству промышленности и торговли РФ принять решение о прекращении со дня вступления в силу настоящего постановления действия разовых лицензий на экспорт нешелушеного риса (риса-сырца) (код 1006 10 ТН ВЭД ЕАЭС), помещаемого под таможенную процедуру экспорта, с территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Отмечается, что лицензии выдавались в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 декабря 2025 года № 2076 "Об установлении тарифной квоты поставок вывозных таможенных пошлин на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС".
Постановление вступает в силу по истечении трех дней после его официального опубликования.
Ранее правительство РФ установило квоту на вывоз риса-сырца в 200 тысяч тонн в 2026 году. В рамках квоты экспортная пошлина была нулевой, за ее пределами - 50% от таможенной стоимости продукции.
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