В России отменили тарифную квоту на вывоз риса-сырца

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия отменяет тарифную квоту на вывоз риса-сырца.

Министерство промышленности и торговли прекратит выдачу разовых лицензий на экспорт риса-сырца в государства, не входящие в Евразийский экономический союз.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия отменяет тарифную квоту на вывоз риса-сырца, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: министерству промышленности и торговли РФ принять решение о прекращении со дня вступления в силу настоящего постановления действия разовых лицензий на экспорт нешелушеного риса (риса-сырца) (код 1006 10 ТН ВЭД ЕАЭС ), помещаемого под таможенную процедуру экспорта, с территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Отмечается, что лицензии выдавались в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 декабря 2025 года № 2076 "Об установлении тарифной квоты поставок вывозных таможенных пошлин на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС".

Постановление вступает в силу по истечении трех дней после его официального опубликования.