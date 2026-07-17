В Таиланде арестовали четверых россиян за незаконное владение недвижимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ В таиландской Паттайе арестовали четверых россиян в связи с незаконным владением частными домами и земельными участками на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат.

БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Четверо россиян арестованы в таиландской Паттайе в связи с незаконным владением частными домами с участками земли на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат (148,8 миллиона долларов), сообщает главное управление Национальной полиции Таиланда.

Сообщение размещено в отдельной группе в аккаунтах главного управления в социальных сетях, озаглавленной "Борьба с использованием иностранцами подставных лиц".

"В провинции Чонбури проходит операция по выявлению и пресечению деятельности преступной иностранной сети, осуществлявшей через подставных лиц таиландского гражданства незаконное владение собственностью, в том числе дорогими частными домами и земельными участками при них на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат. На настоящий момент арестованы четверо иностранцев, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении.

Операция стала частью общенациональной кампании по борьбе с незаконным владением собственностью иностранцами через подставных лиц и подставные фирмы, инициированной премьер-министром и министром внутренних дел Таиланда Анутхином Чанвиракуном, также сообщает главное управление.

К сообщению приложена поэтапная схема расследования со статистикой по компаниям и физическим лицам – фигурантам следствия, стоимости объектов недвижимости в незаконном владении, а также статистика арестов и обысков.

Из схемы видно, что в ходе операции полиция частично завершила расследование деятельности 33 зарегистрированных по таиландскому законодательству компаний, в связи с которой арестованы 4 граждан России, а также получили вызовы в полицию для предъявления подозрений 7 граждан Таиланда.

Однако общее количество подозреваемых по 33 уголовным делам – 45 человек, среди которых 31 гражданин России, 1 гражданин Лаоса, 1 гражданин Украины и 12 граждан Таиланда. По версии следствия общее количество домовладений (частных домов с землей), находящихся полностью или частично во владении иностранных граждан, в основном россиян, через подставных лиц в рамках единой преступной сети в провинции Чонбури, в основном в городе Паттайя и его окрестностях, исходя из опубликованной схемы, составляет 775 домовладений.

Иностранные граждане в Таиланде не имеют права владеть землей, частные дома стоят на земле и часто имеют приусадебные участки, и потому приобретение частных домов иностранцами напрямую невозможно по закону. Тем не менее, в Паттайе, на Пхукете и в других курортных зонах Таиланда иностранцам продают сотни домовладений с участками, зарегистрировав для иностранных граждан совместную с тайцами компанию, таиландское юридическое лицо, которое имеет право на приобретение домов и земельных участков. Такую компанию можно зарегистрировать только с 49-процентной или меньшей долей иностранного капитала, 51% или более в компании должно принадлежать гражданам Таиланда. Кроме того, местные власти в провинциях часто требуют, чтобы доля иностранцев в фирме, приобретающей землю или дом, не превышала 33%. В результате иностранцы, в том числе россияне, нередко по совету таиландских юристов, используют подставных граждан Таиланда для регистрации таких компаний, делая их номинальными владельцами долей участия в фирме и объектов недвижимости и оставляя при этом за собой полный контроль за инвестицией.

С точки зрения таиландского законодательства такая сделка незаконна, однако в течение многих лет власти Таиланда закрывали на это глаза.