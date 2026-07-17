Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде арестовали четверых россиян за незаконное владение недвижимостью - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 17.07.2026
В Таиланде арестовали четверых россиян за незаконное владение недвижимостью

В Паттайе арестовали 4 россиян за незаконное владение землей на сумму $148 млн

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПаттайя
Паттайя - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Паттайя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В таиландской Паттайе арестовали четверых россиян в связи с незаконным владением частными домами и земельными участками на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат.
БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Четверо россиян арестованы в таиландской Паттайе в связи с незаконным владением частными домами с участками земли на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат (148,8 миллиона долларов), сообщает главное управление Национальной полиции Таиланда.
Сообщение размещено в отдельной группе в аккаунтах главного управления в социальных сетях, озаглавленной "Борьба с использованием иностранцами подставных лиц".
Вид на Пхукет - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
У россиян больше всего бизнеса среди иностранцев на Пхукете
13 мая, 17:09
"В провинции Чонбури проходит операция по выявлению и пресечению деятельности преступной иностранной сети, осуществлявшей через подставных лиц таиландского гражданства незаконное владение собственностью, в том числе дорогими частными домами и земельными участками при них на общую сумму 5 миллиардов таиландских бат. На настоящий момент арестованы четверо иностранцев, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении.
Операция стала частью общенациональной кампании по борьбе с незаконным владением собственностью иностранцами через подставных лиц и подставные фирмы, инициированной премьер-министром и министром внутренних дел Таиланда Анутхином Чанвиракуном, также сообщает главное управление.
К сообщению приложена поэтапная схема расследования со статистикой по компаниям и физическим лицам – фигурантам следствия, стоимости объектов недвижимости в незаконном владении, а также статистика арестов и обысков.
Из схемы видно, что в ходе операции полиция частично завершила расследование деятельности 33 зарегистрированных по таиландскому законодательству компаний, в связи с которой арестованы 4 граждан России, а также получили вызовы в полицию для предъявления подозрений 7 граждан Таиланда.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
Однако общее количество подозреваемых по 33 уголовным делам – 45 человек, среди которых 31 гражданин России, 1 гражданин Лаоса, 1 гражданин Украины и 12 граждан Таиланда. По версии следствия общее количество домовладений (частных домов с землей), находящихся полностью или частично во владении иностранных граждан, в основном россиян, через подставных лиц в рамках единой преступной сети в провинции Чонбури, в основном в городе Паттайя и его окрестностях, исходя из опубликованной схемы, составляет 775 домовладений.
Иностранные граждане в Таиланде не имеют права владеть землей, частные дома стоят на земле и часто имеют приусадебные участки, и потому приобретение частных домов иностранцами напрямую невозможно по закону. Тем не менее, в Паттайе, на Пхукете и в других курортных зонах Таиланда иностранцам продают сотни домовладений с участками, зарегистрировав для иностранных граждан совместную с тайцами компанию, таиландское юридическое лицо, которое имеет право на приобретение домов и земельных участков. Такую компанию можно зарегистрировать только с 49-процентной или меньшей долей иностранного капитала, 51% или более в компании должно принадлежать гражданам Таиланда. Кроме того, местные власти в провинциях часто требуют, чтобы доля иностранцев в фирме, приобретающей землю или дом, не превышала 33%. В результате иностранцы, в том числе россияне, нередко по совету таиландских юристов, используют подставных граждан Таиланда для регистрации таких компаний, делая их номинальными владельцами долей участия в фирме и объектов недвижимости и оставляя при этом за собой полный контроль за инвестицией.
С точки зрения таиландского законодательства такая сделка незаконна, однако в течение многих лет власти Таиланда закрывали на это глаза.
Арестованным россиянам может грозить до 3 лет тюремного заключения и крупные денежные штрафы, причем созданные ими компании могут быть принудительно ликвидированы, а земельная собственность и дома, принадлежащие этим компаниям, конфискованы в пользу государства.
Остров Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей
22 июня, 09:26
 
В миреТаиландПаттайяЧонбури (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала