ВС России поразили украинский сухогруз в порту "Южный"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту "Южный" Одесской области Украины поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ударом российских беспилотников в порту "Южный" Одесской области Украины поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.