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ВС России поразили украинский сухогруз в порту "Южный" - РИА Новости, 17.07.2026
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17:52 17.07.2026 (обновлено: 19:05 17.07.2026)
ВС России поразили украинский сухогруз в порту "Южный"

МО РФ: ВС России поразили украинский сухогруз в порту "Южный"

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС России
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Минобороны России/MAX
Авиация ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту "Южный" Одесской области Украины поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ударом российских беспилотников в порту "Южный" Одесской области Украины поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ в течение пятницы продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.
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