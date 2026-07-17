ВСУ за неделю потеряли более 3275 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 3275 военных, пятнадцать боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.