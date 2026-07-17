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ВСУ за неделю потеряли более 3275 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 17.07.2026
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12:22 17.07.2026 (обновлено: 12:30 17.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 3275 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3275 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
  • ВСУ потеряли более 3275 военнослужащих и значительное количество техники и вооружения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 3275 военных, пятнадцать боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 3275 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - добавило Минобороны.
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