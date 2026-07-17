Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- ВСУ потеряли более 3275 военнослужащих и значительное количество техники и вооружения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 3275 военных, пятнадцать боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 3275 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - добавило Минобороны.