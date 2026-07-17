ВСУ потеряли более 1205 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 1205 военных, танк и 14 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск «Южная».
- Также в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1205 военных, танк и 14 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны.
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