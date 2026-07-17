Терморегулятор в квартире в Москве.. Архивное фото

Терморегулятор в квартире в Москве.

В Госдуме рассказали, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах, если у тех нет кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления.

Решение Верховного суда РФ от 2009 года подтверждает эту обязанность управляющей компании, и эта позиция остается актуальной.

Замена радиатора в случае аварии или исчерпания ресурса — базовая функция управляющей компании, за которую жильцы платят ежемесячно.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Многие думают: "Все, что внутри квартиры - мое. Если сломалось - плачу сам". Это заблуждение стоит людям серьезных денег. На самом деле часть того, что находится в вашей квартире, может относиться к общему имуществу дома. Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что данную обязанность подтверждает решение Верховного суда РФ от 2009 года. По его словам, эта позиция остается актуальной и сегодня, на нее ссылаются суды по всей стране.

"Если радиатор протекает, есть реальная угроза прорыва и затопления соседей, УК обязана немедленно принять меры. Замена такого радиатора - не прихоть жильца, а необходимость, предусмотренная правилами содержания общего имущества", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что исполнение этой обязанности не зависит от решения общего собрания собственников.