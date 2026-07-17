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В Госдуме рассказали, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов - РИА Новости, 17.07.2026
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08:33 17.07.2026
В Госдуме рассказали, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов

Свищев: УК обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТерморегулятор в квартире в Москве.
Терморегулятор в квартире в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах, если у тех нет кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления.
  • Решение Верховного суда РФ от 2009 года подтверждает эту обязанность управляющей компании, и эта позиция остается актуальной.
  • Замена радиатора в случае аварии или исчерпания ресурса — базовая функция управляющей компании, за которую жильцы платят ежемесячно.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Многие думают: "Все, что внутри квартиры - мое. Если сломалось - плачу сам". Это заблуждение стоит людям серьезных денег. На самом деле часть того, что находится в вашей квартире, может относиться к общему имуществу дома. Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания", - сказал Свищев.
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Парламентарий отметил, что данную обязанность подтверждает решение Верховного суда РФ от 2009 года. По его словам, эта позиция остается актуальной и сегодня, на нее ссылаются суды по всей стране.
"Если радиатор протекает, есть реальная угроза прорыва и затопления соседей, УК обязана немедленно принять меры. Замена такого радиатора - не прихоть жильца, а необходимость, предусмотренная правилами содержания общего имущества", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что исполнение этой обязанности не зависит от решения общего собрания собственников.
"Обязанность УК - содержать общедомовое имущество в исправном состоянии. Замена в случае аварии или исчерпания ресурса является не "дополнительной услугой", а базовой функцией УК, за которую вы уже платите ежемесячно", - заключил он.
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