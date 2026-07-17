В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.

"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.