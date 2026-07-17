В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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