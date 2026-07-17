В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинские издание "Страна.ua".

Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.

"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.