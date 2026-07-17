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В Сумской области возросло количество отключений электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2026
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14:13 17.07.2026
В Сумской области возросло количество отключений электроэнергии

В Сумской области значительно возросло количество отключений электроэнергии

© Фото : Винницкий городской советРемонт линии электропередач на Украине
Ремонт линии электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Винницкий городской совет
Ремонт линии электропередач на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумской области на севере Украины значительно возросло количество отключений электроэнергии.
  • Отключения электроэнергии вызваны повреждением энергетической инфраструктуры региона.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество отключений электроэнергии значительно возросло в Сумской области на севере Украины из-за разрушений инфраструктуры, сообщили в местной энергетической компании "Сумыоблэнерго".
"Фиксируем значительное увеличение количества отключений электроэнергии в Сумской области. Отключения... есть в нескольких районах области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Точное количество обесточенных потребителей не приводится. Как отмечается в сообщении, отключения вызваны повреждением энергетической инфраструктуры региона. Жителей предупреждают, что даже в случае наличия энергоснабжения возможны колебания напряжения в сети, которые могут привести к повреждению электрооборудования и бытовой техники.
Занимавший на тот момент пост министра энергетики Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
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