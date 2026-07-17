В Сумской области возросло количество отключений электроэнергии

Точное количество обесточенных потребителей не приводится. Как отмечается в сообщении, отключения вызваны повреждением энергетической инфраструктуры региона. Жителей предупреждают, что даже в случае наличия энергоснабжения возможны колебания напряжения в сети, которые могут привести к повреждению электрооборудования и бытовой техники.