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ВС России за неделю поразили 24 морских судна, используемых ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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12:22 17.07.2026 (обновлено: 12:31 17.07.2026)
ВС России за неделю поразили 24 морских судна, используемых ВСУ

МО: ВС России за неделю поразили 24 морских судна, используемых ВСУ

© Минобороны РоссииПусковая установка "Ярс"
Пусковая установка Ярс - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Минобороны России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.
  • Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский.
  • Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и другие объекты инфраструктуры, используемые ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
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"В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера", - говорится в сообщении.

Также поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.
Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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