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Суд арестовал Колобова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.07.2026
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23:10 17.07.2026
Суд арестовал Колобова по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал Колобова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы отправил под стражу фигуранта по фамилии Колобов по делу о мошенничестве.
  • Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под стражу по делу о мошенничестве фигуранта по фамилии Колобов, которого в СМИ называют бывшим директором департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга, свидетельствуют данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство об аресте было удовлетворено судом 17 июля. Колобову Д. В. вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Газета РБК со ссылкой на источники сообщала, что Дмитрия Колобова задержали 16 июля. Расследование, по данным СМИ, связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию инновационных проектов в рамках программы импортозамещения. Ущерб по уголовному делу, по оценке следствия, составляет 50 миллионов рублей, говорится в материале РБК.
Официальным подтверждением задержания Колобова РИА Новости не располагает.
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