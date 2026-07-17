Суд арестовал Колобова по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под стражу по делу о мошенничестве фигуранта по фамилии Колобов, которого в СМИ называют бывшим директором департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга, свидетельствуют данные судебной картотеки.

Газета РБК со ссылкой на источники сообщала, что Дмитрия Колобова задержали 16 июля. Расследование, по данным СМИ, связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию инновационных проектов в рамках программы импортозамещения. Ущерб по уголовному делу, по оценке следствия, составляет 50 миллионов рублей, говорится в материале РБК.