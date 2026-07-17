Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 17.07.2026
В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве

Суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы арестовал фигуранта по фамилии Панкин по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал фигуранта по фамилии Панкин дела о мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебной картотеки.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна "Калашников" и был обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей, договоры на которую заключал от НИИ Стали. И для аферы Панкин якобы использовал свою фирму ООО "Евростар". Концерн позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся сотрудником "Калашникова" и НИИ Стали. В пресс-службе предприятия также добавили, что оказывают всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна.
Как следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором и одним из учредителей компании "Евростар" числится Сергей Панкин. Основным видом деятельности фирмы указана "Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах" Панкин владеет 60% компании, еще 40% принадлежат Нине Панкиной. Кроме того, мужчина числится одним из учредителей еще одной действующей компании - "Валери групп", ему принадлежат 30% фирмы. Она занимается розничной торговлей по почте или по интернету.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Суд арестовал экс-замглавы Росавиации по делу о мошенничестве
3 июля, 13:51
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала