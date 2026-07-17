В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тверской суд Москвы арестовал фигуранта по фамилии Панкин по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал фигуранта по фамилии Панкин дела о мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебной картотеки.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна "Калашников" и был обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей, договоры на которую заключал от НИИ Стали. И для аферы Панкин якобы использовал свою фирму ООО "Евростар". Концерн позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся сотрудником "Калашникова" и НИИ Стали. В пресс-службе предприятия также добавили, что оказывают всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна.
Как следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором и одним из учредителей компании "Евростар" числится Сергей Панкин. Основным видом деятельности фирмы указана "Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах" Панкин владеет 60% компании, еще 40% принадлежат Нине Панкиной. Кроме того, мужчина числится одним из учредителей еще одной действующей компании - "Валери групп", ему принадлежат 30% фирмы. Она занимается розничной торговлей по почте или по интернету.