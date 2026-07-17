В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна "Калашников" и был обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей, договоры на которую заключал от НИИ Стали. И для аферы Панкин якобы использовал свою фирму ООО "Евростар". Концерн позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся сотрудником "Калашникова" и НИИ Стали. В пресс-службе предприятия также добавили, что оказывают всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна.