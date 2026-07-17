Верховный суд утвердил приговор мужчине, сообщившему о подготовке терактов

В жалобе осужденного было указано, что судом немотивированно отказано в удовлетворении ходатайства о проведении исследований аудиозаписей звонков на предмет проверки версии о том, что Рыбин шутил, когда говорил о подготовке взрывов. Адвокат отметил, что неадекватное поведение было вызвано употреблением большого количества алкоголя.