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Верховный суд утвердил приговор мужчине, сообщившему о подготовке терактов - РИА Новости, 17.07.2026
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21:05 17.07.2026
Верховный суд утвердил приговор мужчине, сообщившему о подготовке терактов

Верховный суд не смягчил приговор сообщившему о подготовке терактов в Тольятти

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Тольятти в состоянии алкогольного опьянения сообщил по телефону о планах совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ.
  • Суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 6,5 годам лишения свободы.
  • Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, не нашел оснований для смягчения наказания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд России утвердил приговор жителю Тольятти, который в состоянии алкогольного обвинения сообщил по телефону, что планирует совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ, сообщает суд в своем Telegram-канале.
Житель Тольятти, будучи пьяным, по телефону сообщил о планах совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ. Суд первой инстанции признал Сергея Рыбина виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в целях дестабилизации органов власти и приговорил к 6,5 годам лишения свободы. Апелляция и кассация оставили приговор без изменения.
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"Верховный Суд России, рассмотрев кассационную жалобу, не нашел оснований для смягчения наказания", - говорится в сообщении суда.
В жалобе осужденного было указано, что судом немотивированно отказано в удовлетворении ходатайства о проведении исследований аудиозаписей звонков на предмет проверки версии о том, что Рыбин шутил, когда говорил о подготовке взрывов. Адвокат отметил, что неадекватное поведение было вызвано употреблением большого количества алкоголя.
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