Верховный суд утвердил приговор мужчине, сообщившему о подготовке терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Тольятти в состоянии алкогольного опьянения сообщил по телефону о планах совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ.
- Суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 6,5 годам лишения свободы.
- Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, не нашел оснований для смягчения наказания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд России утвердил приговор жителю Тольятти, который в состоянии алкогольного обвинения сообщил по телефону, что планирует совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ, сообщает суд в своем Telegram-канале.
Житель Тольятти, будучи пьяным, по телефону сообщил о планах совершить теракты в зданиях районного отдела полиции и управления ФСБ. Суд первой инстанции признал Сергея Рыбина виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в целях дестабилизации органов власти и приговорил к 6,5 годам лишения свободы. Апелляция и кассация оставили приговор без изменения.
"Верховный Суд России, рассмотрев кассационную жалобу, не нашел оснований для смягчения наказания", - говорится в сообщении суда.
В жалобе осужденного было указано, что судом немотивированно отказано в удовлетворении ходатайства о проведении исследований аудиозаписей звонков на предмет проверки версии о том, что Рыбин шутил, когда говорил о подготовке взрывов. Адвокат отметил, что неадекватное поведение было вызвано употреблением большого количества алкоголя.