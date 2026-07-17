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В Москве суд заочно рассмотрит дело Арестовича* - РИА Новости, 17.07.2026
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16:39 17.07.2026 (обновлено: 16:40 17.07.2026)
В Москве суд заочно рассмотрит дело Арестовича*

Суд заочно рассмотрит дело Арестовича

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) / Алексей Арестович*
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) /
Алексей Арестович*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй западный окружной военный суд заочно рассмотрит дело Алексея Арестовича* о призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах России.
  • Он обвиняется в призывах к уничтожению железных дорог и в распространении заведомо ложных сведений об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно рассмотрит дело экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* о призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает Генпрокуратура.
"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу... Судебное разбирательство будет проходить заочно", - говорится в сообщении.
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Арестович* обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении под видом достоверной заведомо ложной информации о ВС РФ. Отмечается, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
По версии следствия, 17 марта 2022 года Арестович*, будучи внештатным советником офиса президента Украины, опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях Facebook** и Instagram**, а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение с призывами к терроризму путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, для противодействия функционированию ВС РФ в зоне СВО.
Кроме того, добавили в ГП РФ, 8 апреля 2022 года Арестович* опубликовал заведомо ложные сведения якобы об обстреле военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске.
Арестович* объявлен в международный розыск.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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