В Москве суд заочно рассмотрит дело Арестовича*

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно рассмотрит дело экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* о призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает Генпрокуратура.

Арестович* обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении под видом достоверной заведомо ложной информации о ВС РФ. Отмечается, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.