Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Краснодарского края приобрел на онлайн-площадке бензиновую доску для серфинга с неисправным двигателем и обратился в суд с иском к маркетплейсу.
- Первая инстанция удовлетворила иск, но апелляция и кассация отменили решение, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.
- Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение, указав на ответственность агрегатора за недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце согласно Закону о защите прав потребителей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу, через который он купил доску для серфинга с неисправным двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Житель Краснодарского края приобрел на онлайн-площадке бензиновую доску для серфинга, однако в процессе эксплуатации обнаружил неисправность двигателя. Покупатель обратился в суд и потребовал взыскать с владельца маркетплейса стоимость товара.
Первая инстанция иск удовлетворила, указав, что агрегатор не предоставил потребителю полную и достоверную информацию о продавце, а также не обеспечил своевременный возврат денежных средств, чем нарушил его права. Апелляция и кассация это решение отменили, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.
Тогда покупатель обратился в Верховный суд России. В жалобе он указывал, что сведения о продавце были размещены только на английском и китайском языках, что лишило его возможности получить необходимую информацию о контрагенте.
"Коллегия по гражданским делам Верховного суда России направила дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении
В суде пояснили, что, согласно Закону о защите прав потребителей, агрегатор, предоставивший недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце, несет ответственность за убытки, которые причинил из-за предоставления таких сведений.