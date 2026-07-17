Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу

Первая инстанция иск удовлетворила, указав, что агрегатор не предоставил потребителю полную и достоверную информацию о продавце, а также не обеспечил своевременный возврат денежных средств, чем нарушил его права. Апелляция и кассация это решение отменили, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.