Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 17.07.2026
Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу

Верховный суд обязал заново рассмотреть иск покупателя из-за доски для серфинга

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснодарского края приобрел на онлайн-площадке бензиновую доску для серфинга с неисправным двигателем и обратился в суд с иском к маркетплейсу.
  • Первая инстанция удовлетворила иск, но апелляция и кассация отменили решение, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.
  • Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение, указав на ответственность агрегатора за недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце согласно Закону о защите прав потребителей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение иск кубанца к маркеплейсу, через который он купил доску для серфинга с неисправным двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Житель Краснодарского края приобрел на онлайн-площадке бензиновую доску для серфинга, однако в процессе эксплуатации обнаружил неисправность двигателя. Покупатель обратился в суд и потребовал взыскать с владельца маркетплейса стоимость товара.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку
16 июля, 21:01
Первая инстанция иск удовлетворила, указав, что агрегатор не предоставил потребителю полную и достоверную информацию о продавце, а также не обеспечил своевременный возврат денежных средств, чем нарушил его права. Апелляция и кассация это решение отменили, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.
Тогда покупатель обратился в Верховный суд России. В жалобе он указывал, что сведения о продавце были размещены только на английском и китайском языках, что лишило его возможности получить необходимую информацию о контрагенте.
"Коллегия по гражданским делам Верховного суда России направила дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении
В суде пояснили, что, согласно Закону о защите прав потребителей, агрегатор, предоставивший недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце, несет ответственность за убытки, которые причинил из-за предоставления таких сведений.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Суд продлил домашний арест фигурантам дела Шурыгиной
Вчера, 12:48
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала