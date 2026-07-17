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Херсонский суд дал мужчине 13 лет колонии за связь с украинской разведкой - РИА Новости, 17.07.2026
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15:00 17.07.2026
Херсонский суд дал мужчине 13 лет колонии за связь с украинской разведкой

Сальдо: в Херсонской области мужчину осудили за связь с украинской разведкой

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Херсонский областной суд назначил Артуру Диденко 13 лет колонии строгого режима.
  • Диденко собирал и передавал украинской разведке данные о расположении российских военных и техники.
  • Суд также назначил Диденко ограничение свободы на 1,5 года и штраф 350 тысяч рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд назначил 13 лет колонии строгого режима 36-летнему Артуру Диденко, который собирал и передавал украинской разведке данные о расположении российских военных и техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его информации, сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали 36-летнего Артура Диденко, который сам вышел на связь с украинской разведкой. Он собирал сведения о расположении военных и техники РФ, а затем передавал данные своему куратору через мессенджер.
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"Херсонский областной суд признал Диденко виновным и назначил ему 13 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1,5 года и штраф 350 тысяч рублей", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что сотрудничество с террористами может стоить десятков жизней наших людей, за подобные преступления закон предусматривает самое суровое наказание.
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