Херсонский суд дал мужчине 13 лет колонии за связь с украинской разведкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд назначил 13 лет колонии строгого режима 36-летнему Артуру Диденко, который собирал и передавал украинской разведке данные о расположении российских военных и техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.