Рейтинг@Mail.ru
В Северодвинске со школы взыскали 20 тысяч рублей из-за конфликта учеников - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 17.07.2026
В Северодвинске со школы взыскали 20 тысяч рублей из-за конфликта учеников

С северодвинской школы взыскали 20 тыс рублей из-за конфликта учеников в туалете

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Северодвинский городской суд Архангельской области постановил взыскать со школы 20 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ученику.
  • Ученик подвергся издевательствам со стороны одноклассников в туалете, которые заставили его целовать их обувь, угрожая при этом физической расправой.
  • Суд не усмотрел в случившемся буллинга, посчитав факт причинения вреда единичным, и отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации с родителей обидчиков.
МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Северодвинский городской суд Архангельской области постановил взыскать со школы 20 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ученику, которого одноклассники в туалете заставляли целовать обувь, рассказали в суде.
Как пояснили в суде, в сентябре прошлого года школьники закрылись в туалете перед первым уроком. "Сверстники заставили подростка встать на колени, поцеловав их ботинки, сняв происходящее на видео. Угрожали в случае отказа ударить рукояткой от напильника", - привели в суде подробности.
Учитель в классе новой школы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке
16 января, 16:11
О случившемся школьники рассказали педагогам, а те оповестили родителей. Сам пострадавший состоял на внутришкольном учете, его обидчики ранее правонарушений не совершали, а в тот раз решили проучить ровесника за оскорбительные высказывания. На заседании школьного совета обидчики принесли извинения. Родители же пострадавшего обратились в Северодвинский городской суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда, с родителей других учеников они потребовали свыше миллиона рублей в свою пользу и пользу сына.
Полиция не нашла оснований для привлечения подростков к уголовной ответственности. Суд пришел к выводу, что потерпевшему причинены нравственные страдания. Родителям ребенка также причинен моральный вред, они испытали стресс, переживали за сына, его эмоциональное состояние.
Суд не усмотрел в случившемся буллинга – длительного противоправного поведения ответчиков, факт причинения вреда был единичным, не имел продолжения. Поскольку администрация школы допустила нарушение прав учащегося во время учебного процесса, то в силу закона именно образовательное учреждение несет ответственность за последствия действий подростков, решил суд.
«
"Суд удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации, всего взыскав в пользу истцов 20 тысяч рублей. В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации с родителей суд отказал, не усмотрев предусмотренных законом оснований", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю своего ребенка
14 апреля, 04:08
 
ПроисшествияАрхангельская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала