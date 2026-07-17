В Северодвинске со школы взыскали 20 тысяч рублей из-за конфликта учеников

Краткий пересказ от РИА ИИ Северодвинский городской суд Архангельской области постановил взыскать со школы 20 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ученику.

Ученик подвергся издевательствам со стороны одноклассников в туалете, которые заставили его целовать их обувь, угрожая при этом физической расправой.

Суд не усмотрел в случившемся буллинга, посчитав факт причинения вреда единичным, и отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации с родителей обидчиков.

МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Северодвинский городской суд Архангельской области постановил взыскать со школы 20 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ученику, которого одноклассники в туалете заставляли целовать обувь, рассказали в суде.

Как пояснили в суде, в сентябре прошлого года школьники закрылись в туалете перед первым уроком. "Сверстники заставили подростка встать на колени, поцеловав их ботинки, сняв происходящее на видео. Угрожали в случае отказа ударить рукояткой от напильника", - привели в суде подробности.

О случившемся школьники рассказали педагогам, а те оповестили родителей. Сам пострадавший состоял на внутришкольном учете, его обидчики ранее правонарушений не совершали, а в тот раз решили проучить ровесника за оскорбительные высказывания. На заседании школьного совета обидчики принесли извинения. Родители же пострадавшего обратились в Северодвинский городской суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда, с родителей других учеников они потребовали свыше миллиона рублей в свою пользу и пользу сына.

Полиция не нашла оснований для привлечения подростков к уголовной ответственности. Суд пришел к выводу, что потерпевшему причинены нравственные страдания. Родителям ребенка также причинен моральный вред, они испытали стресс, переживали за сына, его эмоциональное состояние.

Суд не усмотрел в случившемся буллинга – длительного противоправного поведения ответчиков, факт причинения вреда был единичным, не имел продолжения. Поскольку администрация школы допустила нарушение прав учащегося во время учебного процесса, то в силу закона именно образовательное учреждение несет ответственность за последствия действий подростков, решил суд.