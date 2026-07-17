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Суд продлил домашний арест фигурантам дела Шурыгиной - РИА Новости, 17.07.2026
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12:48 17.07.2026
Суд продлил домашний арест фигурантам дела Шурыгиной

Суд продлил домашний арест двум фигурантам дела о распространении порнографии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троицкий суд Москвы продлил домашний арест модели Анастасии Овсянниковой и актеру Людвигу Кричкеру.
  • Они стали фигурантами дела о распространении порнографии вместе с Дианой Шурыгиной.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест модели Анастасии Овсянниковой (известна как Настя Холод) и актеру Людвигу Кричкеру, вместе с Дианой Шурыгиной ставшими фигурантами дела о распространении порнографии, следует из данных картотеки судов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В мае Троицкий суд отправил Кричкера и Овсянникову под домашний арест, в июле следствие ходатайствовало о его продлении.
«
"Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста", - следует из картотеки судов.
Овсянникова - 24-летняя модель из Хабаровска, публикующая в своих соцсетях откровенные фотографии. Кричкер является актером и фитнес-тренером. В своем профиле он указал, что играл в кино и рекламе, а также шесть лет жил за границей, однако вернулся в Россию.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что уголовное дело было возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной. В конце мая суд отправил ее под домашний арест, в начале июля изменил меру на заключение под стражу.
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