Суд продлил домашний арест фигурантам дела Шурыгиной

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест модели Анастасии Овсянниковой (известна как Настя Холод) и актеру Людвигу Кричкеру, вместе с Дианой Шурыгиной ставшими фигурантами дела о распространении порнографии, следует из данных картотеки судов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В мае Троицкий суд отправил Кричкера и Овсянникову под домашний арест, в июле следствие ходатайствовало о его продлении.

В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что уголовное дело было возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной. В конце мая суд отправил ее под домашний арест, в начале июля изменил меру на заключение под стражу.