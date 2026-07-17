Суд продлил домашний арест фигурантам дела Шурыгиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Троицкий суд Москвы продлил домашний арест модели Анастасии Овсянниковой и актеру Людвигу Кричкеру.
- Они стали фигурантами дела о распространении порнографии вместе с Дианой Шурыгиной.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест модели Анастасии Овсянниковой (известна как Настя Холод) и актеру Людвигу Кричкеру, вместе с Дианой Шурыгиной ставшими фигурантами дела о распространении порнографии, следует из данных картотеки судов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В мае Троицкий суд отправил Кричкера и Овсянникову под домашний арест, в июле следствие ходатайствовало о его продлении.
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"Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста", - следует из картотеки судов.
Овсянникова - 24-летняя модель из Хабаровска, публикующая в своих соцсетях откровенные фотографии. Кричкер является актером и фитнес-тренером. В своем профиле он указал, что играл в кино и рекламе, а также шесть лет жил за границей, однако вернулся в Россию.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что уголовное дело было возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной. В конце мая суд отправил ее под домашний арест, в начале июля изменил меру на заключение под стражу.