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Журналист поднял Стармера на смех после случившегося на встрече с Зеленским - РИА Новости, 17.07.2026
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21:01 17.07.2026
Журналист поднял Стармера на смех после случившегося на встрече с Зеленским

Боуз высмеял Стармера после вручения украинского ордена во время визита в Киев

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял британского премьера Кира Стармера после того, как во время визита в Киев ему вручили украинскую высшую государственную награду.
  • Он с иронией отметил, что политик уже избавился от должности, места в британской истории и здравого смысла.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вручение уходящему премьер-министру Британии Киру Стармеру высшей государственной награды Украины выглядело нелепо, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы. Позвольте узнать, свободы от чего?" — написал он в соцсети X.
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Стармер прибыл в Киев в четверг с прощальным визитом. Во время поездки он заявил, что Лондон совместно со Швецией передаст Украине 16 истребителей общей стоимостью 300 миллионов евро. Поставки планируется завершить к 2029 году.
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