Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял британского премьера Кира Стармера после того, как во время визита в Киев ему вручили украинскую высшую государственную награду.
- Он с иронией отметил, что политик уже избавился от должности, места в британской истории и здравого смысла.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вручение уходящему премьер-министру Британии Киру Стармеру высшей государственной награды Украины выглядело нелепо, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы. Позвольте узнать, свободы от чего?" — написал он в соцсети X.
Журналист с иронией отметил, что политик уже избавился от должности, места в британской истории и здравого смысла.