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Задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Москву - РИА Новости, 17.07.2026
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23:05 17.07.2026
Задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Москву

Генконсульство в Стамбуле: задержанные в Айя-Софии туристы вылетели в Москву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Стамбуле
Сотрудник полиции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы Игорь и Виктория Филоновы были задержаны полицией в Стамбуле.
  • Филоновы вылетели в Москву запланированным рейсом в 19:55 по московскому времени.
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Задержанные в стамбульской мечети Айя-София российские туристы Филоновы вылетели в пятницу в Москву, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Ранее в генконсульстве сообщили, что полиция задержала во вторник двоих россиян - Игоря и Викторию Филоновых.
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"Россияне Филоновы вылетели в Москву запланированным рейсом в 19.55 мск", - сообщили дипломаты.
Турецкое госагентство Anadolu утверждало, что россиян задержали якобы по обвинению в "разжигании ненависти" после того, как они вслух читали Библию в мечети. В генконсульстве ранее сообщали РИА Новости, что на пятницу планировалась депортация россиян.
Официальных заявлений от турецких властей по поводу инцидента не поступало.
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