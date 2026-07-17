Задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы Игорь и Виктория Филоновы были задержаны полицией в Стамбуле.

Филоновы вылетели в Москву запланированным рейсом в 19:55 по московскому времени.

СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Задержанные в стамбульской мечети Айя-София российские туристы Филоновы вылетели в пятницу в Москву, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Ранее в генконсульстве сообщили, что полиция задержала во вторник двоих россиян - Игоря и Викторию Филоновых.

"Россияне Филоновы вылетели в Москву запланированным рейсом в 19.55 мск", - сообщили дипломаты.

Турецкое госагентство Anadolu утверждало, что россиян задержали якобы по обвинению в "разжигании ненависти" после того, как они вслух читали Библию в мечети. В генконсульстве ранее сообщали РИА Новости, что на пятницу планировалась депортация россиян.