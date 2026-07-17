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В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями - РИА Новости, 17.07.2026
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19:11 17.07.2026
В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями

Маллин: 400 тысяч зарегистрированных избирателей на самом деле являются умершими

© AP Photo / Charlie RiedelГолосование на выборах президента США
Голосование на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Голосование на выборах президента США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что его ведомство выявило 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, нелегально внесенных в избирательные списки.
  • Следующие выборы в США пройдут 3 ноября.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что его ведомство выявило 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах,
"Мы выявили 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах, и это только в четырех штатах... Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями", - сказал Маллин журналистам.
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.
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