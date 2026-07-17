В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что его ведомство выявило 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, нелегально внесенных в избирательные списки.
- Следующие выборы в США пройдут 3 ноября.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что его ведомство выявило 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах,
"Мы выявили 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах, и это только в четырех штатах... Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями", - сказал Маллин журналистам.
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.