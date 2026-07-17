В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями

"Мы выявили 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах, и это только в четырех штатах... Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями", - сказал Маллин журналистам.