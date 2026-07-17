Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне.

Коротченко отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы помогать каким-либо американским политическим силам.

По словам Коротченко, обвинения в адрес России озвучивались предыдущими американскими администрациями без предъявления конкретной доказательной базы.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне, Москва не заинтересована в том, чтобы помогать кому-либо на выборах, поделился с РИА Новости мнением российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя заявления США о том, что РФ, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для американской избирательной системы.

С практической точки зрения, по его мнению, России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне , поскольку как республиканцы, так и демократы негативно настроены в отношении Москвы.

"Россия же не питает никаких иллюзий и не испытывает никакой заинтересованности содействовать каким-либо американским политическим силам", - сказал Коротченко.

По его словам, подобного рода обвинения периодически озвучивались практически всеми предыдущими американскими администрациями, однако никакой конкретной доказательной базы ни разу предъявлено не было.