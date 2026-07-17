Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне.
- Коротченко отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы помогать каким-либо американским политическим силам.
- По словам Коротченко, обвинения в адрес России озвучивались предыдущими американскими администрациями без предъявления конкретной доказательной базы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне, Москва не заинтересована в том, чтобы помогать кому-либо на выборах, поделился с РИА Новости мнением российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя заявления США о том, что РФ, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для американской избирательной системы.
С практической точки зрения, по его мнению, России безразлично, какая администрация находится у власти в Вашингтоне, поскольку как республиканцы, так и демократы негативно настроены в отношении Москвы.
"Россия же не питает никаких иллюзий и не испытывает никакой заинтересованности содействовать каким-либо американским политическим силам", - сказал Коротченко.
По его словам, подобного рода обвинения периодически озвучивались практически всеми предыдущими американскими администрациями, однако никакой конкретной доказательной базы ни разу предъявлено не было.
"Более того, сам президент США Дональд Трамп ранее неоднократно делал заявления о том, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на Соединенные Штаты Америки,", – добавил аналитик.