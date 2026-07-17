Краткий пересказ от РИА ИИ По данным ЦРУ, Уго Чавес в 2004 году заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего президента США.

В период с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выборов с помощью электронных систем голосования, но у венесуэльского правительства отсутствовали возможности предсказуемо влиять на исход выборов за пределами Венесуэлы.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американская разведка считала, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес якобы хотел влиять на внутреннюю политику в Соединенных Штатах, следует из опубликованного доклада ЦРУ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В апреле 2004 года разведданные указывали, что Чавес заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего президента США , что свидетельствовало о намерении влиять на внутреннюю политику США", - говорится в документе.

В докладе ЦРУ утверждается, что в период с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выборов с помощью электронных систем голосования.