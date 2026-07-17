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ЦРУ считало, что Уго Чавес якобы хотел влиять на американскую политику - РИА Новости, 17.07.2026
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07:46 17.07.2026
ЦРУ считало, что Уго Чавес якобы хотел влиять на американскую политику

Разведка считала, что Чавес якобы хотел влиять на внутреннюю политику США

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУго Чавес
Уго Чавес - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Уго Чавес . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным ЦРУ, Уго Чавес в 2004 году заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего президента США.
  • В период с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выборов с помощью электронных систем голосования, но у венесуэльского правительства отсутствовали возможности предсказуемо влиять на исход выборов за пределами Венесуэлы.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американская разведка считала, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес якобы хотел влиять на внутреннюю политику в Соединенных Штатах, следует из опубликованного доклада ЦРУ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В апреле 2004 года разведданные указывали, что Чавес заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего президента США, что свидетельствовало о намерении влиять на внутреннюю политику США", - говорится в документе.
В докладе ЦРУ утверждается, что в период с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выборов с помощью электронных систем голосования.
При этом в 2006 году разведывательное сообщество США пришло к выводу, что у венесуэльского правительства отсутствовали возможности предсказуемо влиять на исход выборов за пределами Венесуэлы.
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В миреСШАВенесуэлаУго Чавес (политик)Николас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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