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США увеличили ввоз сыра из России до исторического максимума - РИА Новости, 17.07.2026
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04:08 17.07.2026
США увеличили ввоз сыра из России до исторического максимума

США нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиПроизводство сыра в Ивановской области
Производство сыра в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Производство сыра в Ивановской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США с начала текущего года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы — 133,8 тысячи долларов.
  • Больше всего сыра за период с января по май США покупали у Италии, Франции и Испании.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США с начала текущего года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы - 134 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в январе-мае текущего года Штаты ввезли из России сыр на 133,8 тысячи долларов. За аналогичный период 2025 года сумма сырных закупок составляла 96,3 тысячи долларов. Таким образом, импорт вырос в 1,4 раза за год.
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Согласно расчетам агентства, импорт российского сыра в январе-мае достиг для этого периода исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 1992 года.
По итогам января-мая больше всего сыра Штаты покупали у Италии (210,8 миллиона долларов), Франции (121 миллион долларов) и Испании (47,8 миллиона долларов). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
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