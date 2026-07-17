Американские морпехи досмотрели танкер в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бойцы корпуса морской пехоты США провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе в рамках морской блокады против Ирана, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.