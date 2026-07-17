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Американские морпехи досмотрели танкер в Оманском заливе - РИА Новости, 17.07.2026
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03:34 17.07.2026
Американские морпехи досмотрели танкер в Оманском заливе

Морпехи США провели досмотр танкера в Оманском заливе в рамках блокады Ирана

CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы корпуса морской пехоты США провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бойцы корпуса морской пехоты США провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе в рамках морской блокады против Ирана, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты проводят досмотр с целью проверки на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе 16 июля", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.
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