Американские морпехи досмотрели танкер в Оманском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы корпуса морской пехоты США провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бойцы корпуса морской пехоты США провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе в рамках морской блокады против Ирана, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты проводят досмотр с целью проверки на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе 16 июля", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.