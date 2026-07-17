Вспышку циклоспороза в США связали с Taylor Farms, пишут СМИ

"Очень высокий процент заболевших ели в Taco Bell, и когда следователи спрашивали, какие блюда из меню у них были общими, часто упоминался салат-латук… Выяснилось, что поставщиком салата была компания Taylor Farms", - сообщил источник.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. Вспышка циклоспороза этим летом в основном сосредоточена в штате Мичиган, где по состоянию на четверг было зарегистрировано более 4,3 тысячи случаев заболевания и по меньшей мере 100 человек были госпитализированы.