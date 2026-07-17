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Вспышку циклоспороза в США связали с Taylor Farms, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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02:08 17.07.2026
Вспышку циклоспороза в США связали с Taylor Farms, пишут СМИ

WP: лидера в производстве салатов связали со вспышкой взрывной диареи в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи в США связали источник вспышки паразитарного заболевания с компанией Taylor Farms.
  • Санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших в США вспышек циклоспороза, так как многие заболевшие ели в этом ресторане и часто упоминали салат-латук.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следователи в США связали источник вспышки паразитарного заболевания, вызывающего "взрывную" диарею, с одним из мировых лидеров по производству салатов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Ранее газета сообщала, что федеральные и региональные санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших в США вспышек циклоспороза.
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"Очень высокий процент заболевших ели в Taco Bell, и когда следователи спрашивали, какие блюда из меню у них были общими, часто упоминался салат-латук… Выяснилось, что поставщиком салата была компания Taylor Farms", - сообщил источник.
Как отмечает издание, компания Taylor Farms позиционирует себя как один из ведущих мировых производителей салатов и здоровой свежей пищи, имея производственные мощности в США, Канаде, Мексике и Западной Европе.
Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. Вспышка циклоспороза этим летом в основном сосредоточена в штате Мичиган, где по состоянию на четверг было зарегистрировано более 4,3 тысячи случаев заболевания и по меньшей мере 100 человек были госпитализированы.
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