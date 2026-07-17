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США развернули три торговых судна после возобновления блокады Ирана - РИА Новости, 17.07.2026
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01:45 17.07.2026
США развернули три торговых судна после возобновления блокады Ирана

CENTCOM: ВС США развернули три торговых судна после возобновления блокады Ирана

© AP Photo / Fatima ShbairСуда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские войска развернули три торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули три торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на сегодняшний день американские силы перенаправили три торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя одно судно, отказавшееся подчиниться (указаниям ВС США - ред.), и провели досмотр одного судна в целях обеспечения полного соблюдения действующей военно-морской блокады США против Ирана", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп посетовал, что США с трудом находят иранские цели в Ормузском проливе
15 июля, 02:11
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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