США развернули три торговых судна после возобновления блокады Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские войска развернули три торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули три торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на сегодняшний день американские силы перенаправили три торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя одно судно, отказавшееся подчиниться (указаниям ВС США - ред.), и провели досмотр одного судна в целях обеспечения полного соблюдения действующей военно-морской блокады США против Ирана", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.