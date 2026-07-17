БПЛА "Севера" уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня «Берест» ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две боевые бронированные машины «Козак».
- Потери ВСУ составили более 20 солдат.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» и уничтожены после передачи координат на командные пункты.
КУРСК, 17 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" и более 20 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены реактивная система залпового огня "Берест", самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и две боевые бронированные машины "Козак" ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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