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БПЛА "Севера" уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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БПЛА "Севера" уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ

ВСУ за ночь потеряли более 20 военных в Харьковской и Сумской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня «Берест» ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две боевые бронированные машины «Козак».
  • Потери ВСУ составили более 20 солдат.
  • Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» и уничтожены после передачи координат на командные пункты.
КУРСК, 17 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" и более 20 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены реактивная система залпового огня "Берест", самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и две боевые бронированные машины "Козак" ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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