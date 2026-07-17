Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня «Берест» ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две боевые бронированные машины «Козак».

Потери ВСУ составили более 20 солдат.

Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» и уничтожены после передачи координат на командные пункты.

КУРСК, 17 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили реактивную систему залпового огня "Берест" ВСУ, самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" и более 20 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.