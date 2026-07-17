ВС России используют дрон-перехватчик "Елка" для уничтожения дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» используют дрон-перехватчик «Елка» для уничтожения ударных беспилотников ВСУ на добропольском направлении.
- Для поражения целей военнослужащие применяют стрелковое вооружение, включая пулемет Калашникова, автоматы Калашникова и гладкоствольное оружие.
- Захваченные FPV-дроны направляются в лабораторию для изучения особенностей их конструкции и системы управления.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие постов воздушного наблюдения 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" используют дрон-перехватчик "Елка" для уничтожения ударных беспилотников ВСУ на добропольском направлении, сообщает Минобороны России.
"Военнослужащие постов воздушного наблюдения 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства выполняют задачи по прикрытию маршрутов передвижения военной техники и личного состава, уничтожая ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ на добропольском направлении", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Для поражения целей военнослужащие используют стрелковое вооружение - пулемет Калашникова, автоматы Калашникова и гладкоствольное оружие.
"Кроме того, на вооружении постов воздушного наблюдения имеется дрон-перехватчик "Елка", позволяющий эффективно поражать вражеские беспилотники методом кинетического тарана. Также расчеты ПВН в круглосуточном режиме уничтожают FPV-дроны противника", - добавляется в сообщении.
В министерстве отметили, что военнослужащие постов воздушного наблюдения выполняют задачи по прикрытию маршрутов передвижения военной техники и личного состава, уничтожая ударные беспилотники противника. Для обнаружения целей используются современные радиотехнические средства разведки и мониторинга воздушного пространства, а также система взаимодействия между постами.
Как рассказал командир взвода Сергей Булах, военнослужащие уничтожают вражеские беспилотники различных типов, в том числе дальнобойные Hornet. По его словам, цели обнаруживаются визуально или с помощью радиолокационных средств, а захваченные FPV-дроны направляются в лабораторию, где специалисты изучают особенности их конструкции и системы управления. Булах также отметил высокую эффективность дрона-перехватчика "Елка" и добавил, что для уничтожения воздушных целей активно используются пулеметы.
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