ВС России используют дрон-перехватчик "Елка" для уничтожения дронов ВСУ

"Кроме того, на вооружении постов воздушного наблюдения имеется дрон-перехватчик "Елка", позволяющий эффективно поражать вражеские беспилотники методом кинетического тарана. Также расчеты ПВН в круглосуточном режиме уничтожают FPV-дроны противника", - добавляется в сообщении.

В министерстве отметили, что военнослужащие постов воздушного наблюдения выполняют задачи по прикрытию маршрутов передвижения военной техники и личного состава, уничтожая ударные беспилотники противника. Для обнаружения целей используются современные радиотехнические средства разведки и мониторинга воздушного пространства, а также система взаимодействия между постами.

Как рассказал командир взвода Сергей Булах, военнослужащие уничтожают вражеские беспилотники различных типов, в том числе дальнобойные Hornet. По его словам, цели обнаруживаются визуально или с помощью радиолокационных средств, а захваченные FPV-дроны направляются в лабораторию, где специалисты изучают особенности их конструкции и системы управления. Булах также отметил высокую эффективность дрона-перехватчика "Елка" и добавил, что для уничтожения воздушных целей активно используются пулеметы.